Siviglia | Acuna | «Juve? Siamo stati capaci di eliminare il Manchester…»

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Marcos, giocatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lantus in Europa League Marcos, giocatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lantus in Europa League. COME VEDE LA DOPPIA SFIDA CON LA– «diil Manchester, prima abbiamo eliminato altre squadre e non è stato facile. Cipreparati bene,concentrati, non vediamo l’ora di giocare domani e faremo di tutto per portare a casa il risultato». CONTRO I CONNAZIONALI DI MARIA E PAREDES – «Oltre a loro due, ci sono molti altri giocatori nella squadra e cercheremo di ...

Marcos, giocatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus in Europa League Marcos, giocatore del, ha parlato in conferenza stampa alla ...José Luis Mendilibar ha risollevato iluscendo dalle sabbie mobili della zona retrocessione nella Liga e adesso punta al trionfo continentale per rendere l'annata indimenticabile. Il 61enne ...Commenta per primo Marcos, difensore del, parla così alla vigilia del match con la Juventus. CON LA JUVE - 'Siamo stati capaci di eliminare il Manchester, abbiamo eliminato altre squadre per nulla facili. ...

LIVE TMW - Siviglia, Acuna: "Juve ha tanti giocatori bravi. Ci siamo preparati bene" TUTTO mercato WEB

Marcos Acuna, difensore del Siviglia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'Europa League: "Siamo stati capaci di eliminare lo United, ...Il tecnico Mendilibar: "Abbiamo eliminato il Manchester United, nessuna paura. Per me è un sogno esserci. Temo più la stanchezza mentale che quella fisica" ...