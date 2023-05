Siria | Lavrov | ' Usa stanno costituendo Esercito siriano libero con partecipazione Is'

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Mosca, 10 mag. (Adnkronos) - "Gli Stati Uniti hanno iniziato a creare il cosiddettonocon ladi militanti dell'IS". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergeidurante un meeting a Mosca con i suoi omologhi iraniani,ni e turchia. "L'obiettivo è ovvio - ha aggiunto -Utilizzare questi militanti contro le legittime forze armatene per destabilizzare il Paese". Gli americani intendono includere nella nuova formazione armata, che si sta creando nei pressi di Raqqa, anche rappresentanti di altre organizzazioni terroristiche e persone delle tribù arabe locali, ha sottolineato. Un problema recentemente discusso dai "nostri colleghi militari", che hanno concordato "uno schema di azioni ...

E' iniziato a Mosca un incontro dei ministri degli Esteri della Russia, Sergej, dell'Iran, Hossein Amir - Abdollahian , della, Faisal Mekdad , e della Turchia, Mevlut Cavusoglu . Lo ha riferito l'ufficio stampa del ministero degli Esteri russo. Al centro dell'...Tenendo conto della situazione eccezionale della, il piano russo - americano di disarmo (messo a punto da Sergeye John Kerry ) richiedeva significative deviazioni dalle regole e ...Base navale per Mosca oltre LaIl 9 febbraio 2023, il ministro degli Esteri russo Sergeiha siglato con Al Bhuran ed 'Hemetti' l'accordo per la costruzione di una base navale militare ...

