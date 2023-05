Siren stasera 10 maggio su Rai 4 | trama e cast del film horror diretto da Gregg Bishop

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 10 maggio 2023)su Rai 4 va in onda: ecco lae ildell'da, 102023, su Rai 4 sarà trasmesso, la pellicola è undal regista statunitense. La sceneggiatura è stata scritta da Ben Collins e Luke Piotrowski. Ecco la, ile il trailer del lungometraggio.A pochi giorni dal matrimonio di Jonah con Eva, lui e suo fratello Rand vanno in un club per l'addio al celibato. Vengono portati in un club d'élite dove incontrano persone strane e bellissime ragazze. Il ...