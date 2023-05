Siparetto Fiorello - Roberto Sergio | diventeremo il garage del nuovo ad Rai - Primaonline

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Leggo su un quotidiano 'Giorgetti impone uno stop per il vertice della Finanza e dice 'Propongo io il nome'!'. Ma voi sapete chi ha proposto? Pino Insegno!! Come capo della Guardia di Finanza!', ha ...

Anche lì via, via 'i pacchi', via tutto', ha ironizzato, ricordando i rumors sul cambio alla guida di 'Affari Tuoi'. 'Noi ieri abbiamo difeso a spada tratta Amadeus che si dice potrebbero ...Anche lì via, via 'i pacchi', via tutto', ha ironizzato, ricordando i rumors sul cambio alla guida di 'Affari Tuoi'. 'Noi ieri abbiamo difeso a spada tratta Amadeus che si dice potrebbero ...

Siparetto Fiorello-Roberto Sergio: diventeremo il garage del nuovo ... Primaonline

Fiorello non rinuncia all'ironia sul ricambio ai vertici Rai. "Ormai in Rai è così, non c'è nessuno, fai quello che ti pare, anarchia totale.Puntata davvero speciale a Viva Rai 2 che ha avuto, tra i suoi ospiti, anche Gianni Morandi. Annunciato qualche tempo fa dallo showman, è finalmente riuscito a esibirsi dinanzi al pubblico con alcune ...