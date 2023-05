Sinner-Kokkinakis in tv | data | orario | canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Jannikse la vedrà contro Thanasial secondo turno degli, Masters 1000 in programma sui campi del Foro Italico di Roma. E’ arrivato il momento dell’esordio in quest’edizione del torneo capitolino per la nostra punta di diamante. Jannik vuole fare meglio dei quarti di finale raggiunti lo scorso anno, quando poi venne sconfitto da Tsitsipas, e in questa stagione ha dimostrato di potersela giocare con tutti e su qualsiasi superficie. Il suo cammino a Roma comincia da un match in cui bisognerà subito dare il massimo, perchéè avversario di talento e che non si può prendere sottogamba. In più è reduce dalle qualificazioni, quindi sono già tre le partite giocate e vinte su questi campi. L’azzurro ha vinto entrambi i precedenti, tutti ...