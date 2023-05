Sindacati | a dieci anni dall’accordo con Confindustria misurare la rappresentanza resta un miraggio E pagano i lavoratori

(Di mercoledì 10 maggio 2023) A quasidal Testo unico sullafirmato daconfederali e, la misurazione dell’effettivo peso delle sigle nei diversi comparti è ancora un. La questione è tutt’altro che formale: in ballo c’è la valutazione dell’effettivo diritto di negoziare contratti collettivi validi per tutti i. E dunque la difesa dai contratti pirata con trattamento economico e tutele molto inferiori rispetto a quelle dei ccnl principali. Non solo: le proposte di legge depositate in Parlamento sul salario minimo legale fanno tutte riferimento ai minimi previsti dai contratti stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e la stessa direttiva Ue sulla materia imporrà di dimostrare quali sono settore per ...

' In Italia, dove sei ospedali suhanno più di 40 anni e mancano oltre 20.000 medici e 63. 'Per questi motivi Azione intende sostenere senza riserve i medici, gli infermieri e i...... una su due di aver ricevuto minacce o insulti e otto susono state calunniate o derise'. L'... Contiamo poi di sensibilizzare e coinvolgere ie le associazioni di categoria per ...Che ha i suoi sospetti: 'Circagiorni fa dei ladri erano penetrati nell'appartamento di mia ... E Amati vola a Liverpool Rimini e Forlì - Cesena, iesultano: 'Più salario per 4.800 ...

Sindacati, a dieci anni dall’accordo con Confindustria misurare la rappresentanza resta un miraggio Il Fatto Quotidiano

Spagna (Europa) 10% in tre anni, oggi la firma del patto che comprende anche un indice di recupero inflazione, una mini-scala mobile. Di Elena Marisol Brandolini ...Gli studenti chiedono maggiori risorse per il sostegno e la sistemazione dei fuorisede ma anche il contrasto degli affitti in nero ...