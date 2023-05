Simone Rugiati e Claudia Motta | il dissing social di cui abbiamo bisogno | Le pillole de La Velenosa

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Io fino a un mese fa non sapevo chi fosse, ma ora non posso più fare a meno delle sue storie Instagram e di quelle del suo (ex?) fidanzato. Laè partita per l’isola dei famosi ma è durata quanto un gatto in tangenziale perché porella, ha dato una capocciata ad uno scoglio e via un bel trauma cranico. Ovviamente ha dovuto ritirarsi. Qui entra in scena lo chefche pubblicamente dopo la sua uscita dal Reality le ha dedicato parole d’amore carinissime: “Il mio angioletto è volato, è volato sugli scogli sta volta e poteva andare davvero peggio. C’è poco da scherzare; siamo stati molto preoccupati e io non mi sono mai accorto di essere così tanto innamorato in vita mia. Non mi sono mai preoccupato di una persona così, allo ...