Sigarette elettroniche e pubblicità | importante vittoria in Tribunale di Codici | “Accertate delle violazioni”

(Di mercoledì 10 maggio 2023)in aula dell’associazioneper la tutela dei diritti e della salute dei consumatori. Ildi Torino ha accolto l’azione inibitoria promossa nei confronti della Smart Evolution Trading Spa. Si tratta di una società il cui oggetto sociale ricomprende la produzione, l’import-export, nonché il commercio all’ingrosso ed al dettaglio die relativi liquidi di ricarica. Tra i marchi commercializzati rientra la sigaretta elettronica denominata Elfbar, nelle versioni T600 e LostMary BM600, oltre ad altri marchi, tra cui One Lite, Puffbar e Veev. Motivo dell’intervento diè la comunicazione commerciale adottata dall’azienda, ritenuta scorretta, come confermato dai giudici.e ...

Per altre notizie clicca qui"Erano ubriachi e fumavano" Dopo alcuni drink, la comitiva di amici ha cominciato a svaparesia in bagno che nel corridoio. Gli assistenti di volo li hanno richiamati all'...Hanno svapato le lorosia in bagno che in corridoio come se non fossero in volo su un aereo. Si vedevano le nuvole di fumo alzarsi dai sedili, ha raccontato la passeggera ...

Sigarette elettroniche in carcere No, meglio il fumo tradizionale Sigmagazine

Vittoria in aula dell'associazione Codici per la tutela dei diritti e della salute dei consumatori contro la Smart Evolution Trading Spa ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di misurazione come specificato nella cookie policy. Il rifiuto ...