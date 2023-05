“Siete comunisti e invidiosi” | 58enne in Lamborghini offende i vigili che lo multano e viene assolto al processo

(Di mercoledì 10 maggio 2023) “dei soldi altrui”: si era rivolto così ad una pattuglia diurbani che lo aveva fermato a bordo della sua, multandolo mentre stava effettuando un’inversione a U (vietata). Il protagonista della vicenda, unvicentino, aveva continuato ad inveire contro ia cui aveva indirizzato improperi ed espressioni minacciose come “Stavolta avete rotto le scatole alla persona sbagliata”. Dopo la sua corsa, il cordiale proprietario dellaera quindi stato denunciato dal comando della polizia locale per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il siparietto, risalente al 2020, era andato in scena a Costabissara, provincia di Vicenza, ed era divenuto noto – secondo quanto riportato dal Corriere ...

, invidiosi dei soldi altrui". Così un 58enne vicentino si è rivolto ad una pattuglia dei vigili urbani che lo aveva fermato a bordo di una Lamborghini, e multato per una inversione a U ...Si accascia e muore mentre parla al telefono con l'amico: Mario era un ex calciatore professionista Multato in Lamborghini, se la prende con i vigili: 'dei, avete rotto il c*** all'...Poi dice in faccia ai vigili che lo fermano e lo multano: 'Lo fate perchée invidiosi'. Viene processato per ...

Vicenza, in Lamborghini fa un'inversione non consentita. Fermato dai vigili, sbotta: «Siete comunisti e invidiosi» Corriere

Ha ucciso suo figlio di pochi mesi, gettandolo dal balcone come fosse un sacco della spazzatura. Una morte atroce, che aveva sconvolto il Regno Unito nel 2020. Sarah Jayne Barron, 34 ...L'uomo, un 58enne residente a Costabissara, aveva fatto una inversione a U vietata con la sua supercar. Rinviato a giudizio per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, in attesa del processo si è ...