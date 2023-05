Sicurezza | Piantedosi | “Non esiste emergenza a Milano e in Italia”

(Di mercoledì 10 maggio 2023) (Adnkronos) – “Nonun’, come innonun’ma un tema”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteoche oggi ha partecipato alla riunione del Comitato per l’ordine e lapubblica a. “Trae tema – ha sottolineato– c’è il passaggio chetra la verificazione e gli accadimenti e quello che fanno le pubbliche amministrazioni”. “Altro dato importante – ha aggiunto – qui aabbiamo una percentuale quasi del 100% dell’assicurazione alla giustizia degli autori di questi reati”.ha ...

: 'Arriveranno 430 nuovi agenti a Milano' Il ministro dell'Interno Matteo, al termine del Comitato per l'ordine pubblico e laa Milano , al quale ha voluto partecipare ...Lo ha spiegato al termine del Comitato per l'ordine pubblico e lain prefettura che ha visto la partecipazione del ministro dell'Interno Matteo. Un presidio costante e dinamico "...Il ministro dell'interno Matteo, che ha voluto "dare un segnale di presenza" a Milano per sostenere la città in termini die "più specificamente intorno alla Stazione" ha spiegato che in base ai dati in stazione ...

Sicurezza, domani Piantedosi a Milano. Fontana: "Gli chiederò un uso maggiore dell'esercito" Secolo d'Italia

MILANO (ITALPRESS) - "Noi abbiamo fatto una verifica delle iniziative che in questo primo quadrimestre dell'anno le forze di polizia hanno fatto in Stazion ...(Adnkronos) - “Non esiste un’emergenza sicurezza a Milano, come in Italia non esiste un’emergenza sicurezza ma un tema”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi che oggi ha partecipato ...