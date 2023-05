“Si sono sposati” Loredana Lecciso e Al Bano | matrimonio in famiglia | anche lei ha detto ‘sì’

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Brigitta Cazzato, famosa figlia vip, è convolata a nozze in queste ultime ore e lo ha annunciato sui suoi social network con un post che ha subito ricevuto numerosi commenti di auguri. La giovane 28enne ha pubblicato una meravigliosa foto in bianco e nero su Instagram, nella quale in primo piano si vede la torta dele sullo sfondo cilei e il neo marito immersi nella natura, con la descrizione: “Mr and Mrs”. Brigitta si è laureata in moda a Milano e per tantissimi anni si è dedicata al volontariato in Africa. Attualmente la Cazzato produce capi fashion in collaborazione con alcuni artigiani locali in Africa e possiede un suo brand. Proprio in Kenya la giovane ha conosciuto l’uomo con il quale ha deciso di unirsi in, ovvero Jan, manager metà iraniano e metà tedesco che sul luogo gestisce un hotel lussuoso. ...