Shoah | la testimonianza di Lia Levi al Seminario | “Fu un crimine contro l’umanità”

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- La, l’atroce pagina della storia d’Europa del Novecento, è stata rievocata oggi all’Auditorium deldi Benevento in Viale Atlantici, nel corso dell’incon la scrittrice Lia, che può oggi raccontare dello sterminio ebraico perpetrato dai nazisti e dai fascisti solo grazie ad una serie di circostanze fortuite. La sopravvissuta alla, invitata dall’Università Giustino Fortunato nell’ambito del Laboratorio “: memoria, didattica e diritti“, coordinato dal docente Paolo Palumbo, che ha chiuso oggi i propri lavori per l’anno accademico 2022/23, ha svolto un accorato e partecipato racconto degli eventi che furono determinati purtroppo anche dalle Autorità italiane che avevano promulgato le ...

Domani presso l'auditorium del seminario di Benevento al viale Atlantici, si terrà l'incontro/testimonianza con Lia Levi, scrittrice e sopravvissuta alla Shoah, organizzato dall'università Giustino Fortunato. L'evento concluderà le attività didattiche del laboratorio accademico 'Shoah: memoria, didattica e diritti'.

