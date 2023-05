Shakira sorpresa a cena con un campione di Formula Uno | il gossip impazza Ecco di chi si tratta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023)sembra aver definitivamente voltato pagina. Trasferitasi a Miami con i figli da qualche tempo, dopo essersi messa alle spalle il matrimonio con Gerard Piqué, la popstar colombiana ha cominciato una nuova vita oltreoceano. Niente più riferimenti o frecciatine al difensore blaugrana (impegnato con la giovane Clara Chia Marti), come è accaduto in passato anche dopo la rottura. Il, però, non si è fermato un attimo e, secondo alcuni rumors, un uomo in particolare avrebbe rapito il cuore della cantante colombiana. Stando alle indiscrezioni, potrebbersi di Lewis Hamilton, sette voltedel mondo diUno, sei delle quali con la Mercedes. Proprio lo scorso weekend,ha assistito al Gran Premio di Miami 2023, condividendo l’esperienza con altre ...