Sfugge al carcere per due anni | trovato con documenti falsi | sconterà 12 anni

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLe ricerche avrebbero compiuto dueproprio questo mese. Ciro De Rosa, 64enne di Mugnano già noto alle forze dell’ordine, era irreperibile dal 2021. Sul suo capo pendeva un provvedimento della Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze. Secondo le toghe toscane avrebbe dovuto scontare 12, 3 mesi e 22 giorni di reclusione per reati di rapina e truffa commessi tra il 1999 e il 2012. Il 64enne aveva eluso le ricerche dei carabinieri ma i militari della stazione di Napoli Poggioreale sono riusciti a rintracciarlo dopo oltre 700 giorni di indagini. Hanno scoperto che la moglie fosse in cura in un ospedale della città. Hanno raccolto documentazione medica e pedinato per giorni la donna, sperando in un passo falso di De Rosa. Individuato il veicolo utilizzato in alcune occasioni ...