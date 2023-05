Sexi sondaggio – Il pene più lungo | un noto sito di di incontri ha stilato la classifica delle regioni dove vivono i ‘più fortunati’

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Unprogramma televisivo degli anni ‘70/’80 (‘Odeon’) usava uno slogan appropriato, asserendo che ‘tutto fa spettacolo’. Così, tanto per ‘celiare’, e strappare un sorriso rispetto ad un quotdiano sempre più deprimente, abbiamo scovato un interessante, quanto ‘divertente ed inusuale,, condotto dal portale-ExtraConiugali.com, che ha aggiornato le misure medie del membro italico regione per regione, basandosi sulle dichiarazioni di un campione di 2.000 iscritti al portale intervistati dal 2 al 5 maggio 2023. Intanto, scrive ilportale, la media nazionale – in base alle auto-dichiarazioni (il dato non è oggettivamente rilevato ma ‘dichiarato’ e, come dire: qualcuno la sa ‘lunga’!) – risulta di 17,5 cm, con unche quindi risulta mediamente più grande del 4,5%, ...