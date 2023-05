Seul e Tokyo si incontrano sotto l’ombrello di Washington

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Giappone e Corea del Sud si accorderanno all’inizio del mese prossimo per collegare i loro radar attraverso un sistema statunitense con cui condividere informazioni in tempo reale sui missili balistici lanciati dalla Corea del Nord. La notizia passata alla stampa delinea il collegamento che unisce: le preoccupazioni dirette riguardo alle intenzioni di Pyongyang, l’assistenza di, le iniziative competitive di Pechino. Incontri in corso Il passaggio in cui si definirà il funzionamento tecnico e politico del meccanismo dovrebbe avvenire a inizio giugno, quando i rappresentanti dei tre Paesi alleati si vedranno a margine dello Shangri-La Dialogue di Singapore (la conferenza sulla sicurezza organizzata dall’IISS ogni anno). Incrementare la condivisione di informazioni è uno degli obiettivi di interesse comune, con ...

ha perso lo 0,41% in un listino dove Toyota si è mossa in rialzo, seppur senza strappi, dopo ... Segno meno anche a( - 0,54%). .Sono quasi tutte giù, le borse dell' Asia Pacifico : Nikkei di- 0,7%. Kospi di- 0,3%. Hang Seng di Hong Kong - 0,7%. Giù anche il CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzhen - 1% a 3.Durante una conferenza stampa a margine dell'incontro col premier giapponese, Yoon ha dichiarato che la cooperazione tra'è essenziale non solo per i comuni interessi dei due Paesi, ma ...

La "diplomazia della navetta" di Seul e Tokyo che piace (tanto) a Washington Today.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Seduta negativa per le Borse asiatiche che hanno ridotto i cali iniziali grazie al passaggio dei futures americani in positivo in attesa del dato sull'inflazione negli Usa questo pomeriggio. (ANSA) ...