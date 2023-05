Serie A | la lotta salvezza entra nel vivo

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Mancano quattro giornate al termine dellaA 2022/2023 e lasi fa sempre più incalzante. Un verdetto è già emesso, con la Sampdoria aritmeticamente retrocessa in cadetteria a seguito del 2-0 inflitto dall’Udinese lunedì 8 maggio. Sei le squadre coinvolte, due tra queste dovranno dire arrivederci alla massima. Chi la spunterà?A, la: le squadre (prima parte) Empoli (38 punti) Di fatto, alla formazione di Paolo Zanetti basta solamente l’aritmetica per considerarsi salva. In particolare, il successo di 2-1 sulla Salernitana ha permesso ai toscani di portarsi a +11 sulla zona retrocessione. Di fatto, solamente un harakiri sportivo e unadi successi delle contendenti porterebbe allo stravolgimento della ...