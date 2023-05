Serie A | giornata 35 | 5 difensori da schierare al fantacalcio

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Tutta l’attenzione mediatica è rivolta alla sfida di Champions League tra Milan e Inter, con il doppio confronto che andrà in scena tra mercoledì 10 e martedì 16 maggio. Ieri, invece, è stato il giorno di Real Madrid-Manchester City. Domani, poi, scenderanno in campo Juventus, Roma e Fiorentina. Sebbene incombano gli impegni europei, anche la lotta per le zone nobili delle classifica in campionato è più accesa che mai. Venerdì tornerà laA ed ecco, quindi, i 5daal. Venerdì sarà il momento della Lazio, terza alle spalle della Juventus, impegnata in casa contro il Lecce in piena lotta-salvezza. Poi sabato Atalanta, Milan e Inter sfideranno rispettivamente Salernitana e Spezia (all’Arechi e al Picco) e Sassuolo. Nessun big match previsto per il weekend, sebbene già in passato ...

Doveri per il Milan, Marcenaro per l'InterSono stati designati gli arbitri della trentacinquesimadel campionato diA, quartultimo turno del girone di ritorno che si apre venerdì con ...... Google Pixel 7 Pro, presenta il classico design ormai canonico dellaPixel, con la fascia ... Entrambi i dispositivi, consentono di coprire serenamente l'interacon una carica completa ...... ma non meno importante, la batteria da 5160mAh è in grado di fornire energia per tutta la... un punteggio imbattibile anche se si considerano alcuni famosi chipset della8. Per offrire ...

Serie A, indisponibili e infortunati per la 35^ giornata Sky Sport

Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – Gli arbitri della 35/a giornata di Serie A, in programma domenica 14 maggio: Lazio-Lecce (venerdì 12, ore 20.45): Maresca; Salernitana-Atalanta (sabato 13, ore 15): Picci ...Dove vedere in tv Inter-Sassuolo, sfida valida per la 35^ giornata della serie A 2022/2023, in programma a San Siro sabato 13 maggio alle ore 20.45. Venerdì 12 maggio alle ore 20.45 ci sarà il primo a ...