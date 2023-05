Serie A | giornata 35 | 3 portieri da schierare al fantacalcio

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Rifiatare, per i giocatori, è diventato impossibile. E mentre si assiste alle gare europee, già si pensa ai 3daalper la35 diA, visto che zona Champions e zona retrocessione non sono ancora decise. L’Atalanta affronterà la Salernitana, con lo scopo di fare punti. La Juventus ospiterà la Cremonese, la quale ancora spera nella salvezza. Un Napoli in festa si recherà a Monza. Le milanesi – impegnate in un autentico derby per la semifinale di Champions League – dovranno sfidare rispettivamente Sassuolo e Spezia, l’Inter in casa contro i neroverdi, i rossoneri ospiti in Liguria. A chiudere il quadro delle big ci sono le due capitoline: Lazio-Lecce e Bologna-Roma.A,35: ida ...