sergio busquets ha annunciato che dirà addio al barcellona quest' estate | al termine del

ha deciso che dirà addio al club blaugrana il 30 giugno, una volta scaduto il suo contratto. Potrebbe farlo subito, ma potrebbe anche aspettare ...Già, perché l' Al - Hilal è pronto a far felice la stella argentina acquistando a parametro zero anchee Jordi Alba , entrambi in scadenza col Barcellona . Due carissime conoscenze di ...Xavi già lo sa, domani sarà informato lo spogliatoio

Barcellona, Sergio Busquets lascia il club a fine stagione Sky Sport

Il centrocampista ha già comunicato a tutto lo spogliatoio la scelta di andarsene al termine della stagione dopo 18 anni ...Secondo quanto riportato da “Marca”, il centrocampista Sergio Busquets ha deciso di non rinnovare il contratto con il Barcellona in scadenza a giugno. Secondo il giornale spagnolo la scelta definitiva ...