Sequestrati denaro e orologi per 225 mila euro a usuraio

(Di mercoledì 10 maggio 2023) I militari della Guardia di Finanza hanno sequestratoRolex per circa 225a un 49 enne residente in provincia di Monza, indagato per usura. Il sequestro, eseguito d'urgenza ...

Ilottenuto con i prestiti a tasso usuraio è stato in parte trovato in una cassetta di sicurezza nella quale l'uomo versava i suoi interessi ogni settimana. . . 10 maggio 2023... per la prevenzione e la repressione di condotte di riciclaggio di"sporco", e ai tentativi di infiltrazioni criminali. In questo comparto, la Guardia di Finanza esercita le sue competenze ...... che si aggiungono agli oltre 3,7 miliarditra la fine del 2021 e il 2022, per un totale di oltre 6,7 miliardi. Sono stati individuati 1.936 evasori totali, ossia esercenti attività d'...

I militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato denaro e orologi Rolex per circa 225 mila euro a un 49 enne residente in provincia di Monza, indagato per usura. (ANSA) ...Le parole dell'ex superlatitante durante l'interrogatorio del 16 febbraio. Sostiene di non avere beni: "Mi avete tolto tutto e se anche avessi qualcosa non lo direi, sarebbe da stupidi". I soprannomi