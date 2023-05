Semifinale Champions | Milan - Inter 0 - 2

Note a margine: in campo tanti giocatori apparsi non del tutto a loro agio in unadiLeague. Qualcuno a sorpresa, altri no. Serata storta anche per Gil Manzano, arbitro spagnolo ...L'Inter è già con un piede ad Istanbul . I nerazzurri hanno vinto 2 - 0 l'euroderby contro il Milan nelladi andata di e hanno ipotecato il pass per la finalissima. La rimonta per Pioli , tra una settimana, è davvero complicatissima: al tecnico rossonero ora serve un miracolo. Inzaghi , invece, ...Dopo vent'anni torna l'Euroderby della Madonnina valevole per l'andata delladi: in palio la finale di Istanbul. Leao ha ancora fastidio e non viene schierato ma non è neppure in panchina. Al Meazza cornice strepitosa per pubblico e coreografie. La fase ...

Champions League, stasera Milan-Inter. Le formazioni ufficiali dell’euroderby. LIVE Sky Tg24

Dopo vent'anni torna l'Euroderby in semifinale di Champions. Il palio c'è la finale di Istanbul. In campo a San Siro alle 21 per la sfida d'andata Sarà una giornata storica per Milano e per il calcio ...Il Milan battuto per 2-0 nella gara di andata delle semifinali. I gol portano le firme di Dzeko e Mkhitaryan nelle battute iniziali di gara ...