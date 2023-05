Selena Gomez e il racconto del Lupus | cos' è la malattia di cui soffre la star

Leggi anche › Body shaming,zittisce gli haters: "Non mi importa del mio peso. Sono perfetta così come sono" Leggi anche › Belen, lo scatto col pancione su Instagram divide ...non ha mai fatto mistero della sua malattia . Anzi, è una delle celebrità che ha fatto conoscere al pubblico il lupus eritematoso sistemico (LES). Nel 2015,ha rivelato che ...: al quarto posto e prima tra le donne c'è la cantante, attrice e imprenditrice statunitensecon 414 milioni di follower.utilizza Instagram per diffondere messaggi ...

Selena Gomez, nella docu-serie «Dear» il racconto della convivenza col Lupus. La malattia, sintomi e cure Corriere della Sera

La cantante e attrice ha parlato della sua convivenza con la malattia nella docuserie “Dear…” su AppleTV+ Selena Gomez non ha mai fatto mistero della sua malattia. Nel 2015 l’amata cantante e attrice ...Di questa patologia reumatologica autoimmune soffrono 5 milioni di persone al mondo, 60mila in Italia. Donne in età fertile le più colpite ...