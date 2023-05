Seduta pomeridiana per il Napoli a Castel Volturno

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Dopo due giorni di riposo ilha ripreso gli allenamenti acon una. Di seguito il report ufficiale del club: Dopo il successo contro la Fiorentina, ilha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match all'U-Power Stadium di Monza in programma domenica per la 35esima giornata di Serie A (ore 15). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato in campo dove è stato impegnato in torello e lavoro di potenza aerobica. Chiusura dicon partitina a campo ridotto. Mario Rui ha effettuato terapie.

In vista del prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina, previsto domenica alle ore 15 al Franchi,i friulanni effettueranno una nuovagiovedì. 260 Altri Sport 299 Brevi ...La società rosanero ha scelto di spalancare le porte del 'Barbera' per ladi mercoledì, con la squadra che prepara la difficile trasferta di Cagliari. C'è bisogno di tutto il ...La questione, come appunto sottolineato dal cantante, fu dibattuta a Montecitorio, precisamente nelladel primo dicembre del 1966, dopo un'interrogazione presentata dai deputati ...

Squadra in campo al Mapei Football Center. Mercoledì seduta ... US Sassuolo Calcio

Il report della seduta odierna del Palermo di Eugenio Corini, in vista del match esterno dei rosanero con il Cagliari ...Ascoli-Cosenza, per i bianconeri seduta alo stadio. Per i rossoblu allenamento pomeridiano - picenotime.it - IT ...