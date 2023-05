Secret Invasion | il video dietro le quinte regala nuove anticipazioni sulla serie Marvel

(Di mercoledì 10 maggio 2023) A giugno arriverà sugli schermi di Disney+ la nuovaintitolatae undelledelle. Lariporterà sugli schermi Samuel L. Jackson nel ruolo di Nick Fury e Ben Mendeloshn in quelli di Talos e ora undellemolte. Nel filmato si spiega che Maria Hill ha cercato di mantenere l'ordine mentre Nick Fury non è sul pianeta, ma una nuova minaccia risulta davvero complicata e obbliga il protagonista a tornare in scena, anche se è in una situazione molto diversa. La ...

Samuel L Jackson ha parlato di Olivia Colman, che debutterà nel Marvel Cinematic Universe in Secret Invasion il prossimo giugno. I Marvel Studios hanno diffuso in rete oggi la prima featurette dedicata a Secret Invasion, la serie in arrivo su Disney+ a partire dal prossimo mese.