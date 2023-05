Di Maio ad un passo dall'essere nominato inviato per il Golfo Persico: incassato ilok in Ue, ora manca solo la ratifica finale.libera in Ue, dunque, per la proposta da parte di Josep Borrell di nominare Luigi Di Maio come inviato per il Golfo Persico. Luigi Di Maio, lo stipendio da inviato Ue nel Golfo Persico: ...libera in Ue per la proposta da parte di Josep Borrell di nominare Luigi Di Maio come inviato per il Golfo Persico. A quanto si apprende alla riunione dei Rappresentanti Permanenti presso ...Una vicenda avvenuta nel parco pubblico diPalmiro Togliatti, a Santa Rufina di Cittaducale, verso le 18.le persone presenti sarebbe stato un tentativo di rapimento , molto più ...

Secondo via libera in Ue a Di Maio come inviato nel Golfo - Mondo Agenzia ANSA

Di Maio ad un passo dall'essere nominato inviato per il Golfo Persico: incassato il secondo ok in Ue, ora manca solo la ratifica finale. Secondo via libera in Ue, dunque, per la ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...