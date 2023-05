Sebastian Coe | “No alle atlete transgender | dobbiamo protetta la categoria femminile”

(Di mercoledì 10 maggio 2023) L’atletica mondiale ha escluso alla partecipazione di. A ribadire la posizione e spiegarne le ragioni èCoe, presidente della federazione Internazionale di atletica leggera. “Abbiamo protetto la” dice da Parigi dove ha partecipato ai Laureus Awards. Atletica,Coe: no“Per ora non ci sarà alcuna partecipazione diin questo sport d’élite. Stiamo costituendo un gruppo di lavoro. Non abbiamo detto che questo è scritto nelle tavole di pietra per sempre. Stiamo creando un gruppo di lavoro per esaminare la questione e capirne un po’ di più”, aggiunge. Sottolineando che sull’argomento ci sono poca scienza e ...

, Presidente della Federazione mondiale di Atletica, ha parlato ai Laures Award in merito ai botta e risposta via social e non solo, tra l'americano Fred Kerley e l'italiano e campione ...Tra le presenze confermate, i membri della Laureus Academy, Edwin Moses, Jessica Ennis - Hill, Nawal El Moutawakel, Chris Hoy e la stella paralimpica Tanni Grey - Thompson. A Parigi ...Per quanto il bando sia più che altro teorico ('non esistono atlete transgender a livello mondiale', ha precisato il presidente della World Athletics,) la decisione di mettere una ...

Sebastian Coe: "No alle atlete transgender, dobbiamo protetta la ... Secolo d'Italia

Sebastian Coe, Presidente della Federazione mondiale di Atletica, ha parlato ai Laures Award in merito ai botta e risposta via social e non solo, tra l’americano Fred Kerley e l’italiano e campione ol ...Parigi, 10 mag. (Adnkronos) – “Il botta e risposta tra Fred Kerley e Marcell Jacobs Ci deve essere chiaramente un equilibrio nel modo in cui le persone reagiscono e rispondono. Ma a conti fatti, se v ...