Se noti questo dettaglio sul piano cottura a gas sei in pericolo | chiama subito il tecnico | potrebbe esplodere tutto

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 10 maggio 2023) I dettagli sono importanti, sopratquando riguardano questioni di vita o di morte: sesulsei in. Da qualche anno a questa parte si parla spesso di efficentamento e ristrutturazione delle abitazioni.perché in seguito alla pandemia sono stati concessi numerosi bonus finalizzati proprio all’ammodernamento e all’aumento della sicurezza delle proprie abitazioni. Il focus di questi interventi era legato ad un miglioramento della struttura per quanto riguarda la dispersione di calore e la riduzione dei consumi energetici. Focus che si spostava verso la sicurezza strutturale nel caso in cui si ricorresse al Sismabonus. Fate attenzione asul...