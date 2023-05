Se nel Nome della rosa Manara incontra Umberto Eco

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) L'avventura iniziò, rocambolescamente, il 16 agosto 1968, nella Praga invasa dalle truppe sovietiche. Là, alla finestra di un alberghetto poco reattivo al rumore dei carrarmati,Eco richiamava l'ispirazione del lettore evocando un manoscritto, Le manuscript de Dom Asdson de Melk messogli in mano da chissà chi; per poi tradurlo di getto «su alcuni quadernipapeterie Joseph Cilbert, su cui è tanto piacevole scrivere se la penna è morbida». «Probabilmente sarei ancora qui a domandarmi da dove venga la storia di Adso da Melk, sennonché nel 1970 a Buenos Aires, sui banchi di un piccolo libraio antiquario in corrientes, mi capitò tra le mani un libretto di Milo Temesvar» scrisse Eco «si trattava delle traduzioni dell'ormai introvabile originale in lingua georgiana di Dell'uso degli specchi ne gioco degli scacchi< e quivi, con mia grande ...