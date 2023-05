Scuole chiuse a Napoli domani con il Giro d'Italia (ma solo quelle ricadenti nelle municipalità 4 e 6)

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Giovedì 11 maggio, a, farà tappa ild'e la manifestazione interesserà gran parte del territorio comunale, in particolar modo le zone diest e...

Nello specifico leresterannoad Amalfi, dove si concentra la maggior parte degli studenti, Tramonti, Ravello, Scala, Conca dei Marini, Praiano e Positano (a Minori resterà invece ...L'esercito ha ordinato ai residenti del Sud di Israele di rimanere vicino ai rifugi antiaerei e lesono stateper il secondo giorno come precauzione. Anche a Tel Aviv il Comune ha ...A Monterenzio,ledi ogni ordine e grado del territorio pedemontano, ma non solo. Vista la criticità di alcune strade e pareti rocciose, ancora instabili per le frane e gli smottamenti ...

Maltempo mercoledì 10 maggio, allerta rossa in buona parte dell’Emilia Romagna [IN AGGIORNAMENTO] Orizzonte Scuola

Giovedì 11 maggio, a Napoli, farà tappa il Giro d'Italia e la manifestazione interesserà gran parte del territorio comunale, in particolar modo le zone di Napoli est e ...Scuole di ogni ordine e grado, micronidi e centri diurni chiusi per il passaggio del Giro d'Italia. Ma solo nei comuni toccati dalla carovana rosa. Si fermerà domani parzialmente ...