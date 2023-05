Scrive un libro per aiutare i figli a superare la morte del padre | poi la terribile verità | “Lo ha avvelenato lei”

(Di mercoledì 10 maggio 2023)unsulladel marito, poi la: “Lo halei” È una vicenda che ha dell’incredibile quella avvenuta nello Utah, negli Usa, dove una donna, Kouri Richins, divenuta nota per aver scritto unvolto adad elaborare il lutto per ladel, è stata arrestata proprio con l’accusa di averil marito. La vicenda, come riporta la Cbs, risale a marzo 2022 quando Kouri Richins ha chiamato le autorità riferendo che il marito Eric era “freddo al tatto”. La donna ha raccontato ai poliziotti di aver preparato un cocktail alla vodka nella loro abitazione di Kamas, piccola cittadina di montagna vicino a Park City, e poi di essere andata a calmare ...

