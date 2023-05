Il titolare: 'Se non puoi permettertelo vai altrove'da 43in gastronomia, i prezzi a Milano Bazzi ha parlato di 'degenarazione oscura' per quanto riguarda i prezzi elevati di Milano ...Milano - Prima foto: bocconcini fritti e focaccia per due persone, proposti da una panetteria/gastronomia a Milano, in Porta Venezia.da 43. Secondo scatto: broccoletti in tempura di curcuma, venduti nello stesso locale. Il cartellino indica 38al chilo. Entrambe le immagini sono state pubblicate sui social ...È successo in una rosticceria di Porta Venezia a Milano, per due take away, come ha denunciato su Twitter lo scrittore milanese Jonathan ...

Scontrino da 43 euro in panetteria, broccoletti a 38 euro al chilo: «I prezzi a Milano in una spirale oscura» leggo.it

Non solo caro affitti. La foto di uno scontrino di una panetteria/gastronomia di Milano è diventata motivo di dibattito sui social dopo la denuncia da parte dello scrittore Jonathan Bazzi, ...Milano – Focaccia radicchio, fiori di zucca, involtino di parmigiana, mozzarisella e sofficini. Totale: 43 euro. La nuova denuncia sui prezzi di Milano, questa volta in ambito alimentare, arriva dallo ...