Schlein irride la "monarchia illuminata". Ma forse dovrebbe cambiare idea

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Già, perché non la? Una volta tanto mi vedo costretto a dare ragione a Elly, e pazienza se la sua domanda sulle riforme istituzionali intendeva essere provocatoria o retorica. Le monarchie illuminate oggi in giro per l’Europa possono essere considerate l’avanguardia della sinistra, o quanto meno il contesto in cui la sinistra è riuscita a realizzare riforme che in Italia si sogna. In Svezia, sotto l’dinastia dei Bernadotte, si è affermata la socialdemocrazia. In Olanda, sotto l’dinastia degli Orange-Nassau, vige la liberalizzazione delle droghe leggere e un disinvolto relax sulle faccende genitali. Il Belgio, sotto l’dinastia dei Sassonia-Coburgo-Gotha, è diventato centrale nell’Unione Europea. Per non parlare del Regno ...