Schlein a Meloni | “Il presidente della Repubblica non si tocca | istituzione più efficace e stabile del nostro Paese”

(Di mercoledì 10 maggio 2023) “Non siamo favorevoli all’elezione diretta del, un’che per noi non siperché ha garantito credibilità internazionale alanche in momenti difficili”. La segretaria del Pd Ellyha ribadito la sua posizione il giorno dopo l’incontro con ladel Consiglio, Giorgia. Lo ha fatto a Umbertide, a un’iniziativa a sostegno del candidato sindaco Sauro Anniboletti. “Si può introdurre la sfiducia costruttiva, a favorestabilità, ma bisogna anche rafforzare la rappresentanza, gli istituti referendari, le leggi d’iniziativa popolare e quella sul conflitto d’interessi. Abbiamo portato le nostre proposte e detto sì a un confronto che però sia ...

Così la Segretaria del Pd, Elly, a Umbertide (Pg) per un evento elettorale in sostegno del ... Perché non convince Giorgiae tutto il governo a fare un passo in questo senso". Lo hanno ...La manifestazione unitaria replica quella di lunedì scorso ad Ancona, doveha centrato il ... toccati nei suoi tour sui territori anche dalla segretaria del Pd, Elly. L'obiettivo dei dem ...Come si traduce in concreto Ellyha vinto il congresso del Pd sulla base di una visione ... Il governoinvece ha imboccato quella dei condoni, delle sanatorie e dell'innalzamento del ...

"Voglio i voti del popolo”. “E perché non un re”. Il gelo tra Meloni e Schlein poi 20 minuti a tu per tu la Repubblica

Schlein (Pd): "Il governo torni indietro sulla cancellazione del fondo per gli affitti". Scoppia la polemica, in merito a una dichiarazione del Ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, relativa a ...Oltre 700 comuni al voto, tra cui 17 capoluoghi di provincia e un capoluogo di Regione, Ancona nelle Marche. È conto alla rovescia per le ...