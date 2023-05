Scherma | a Batumi prosegue il cammino di qualificazione olimpica delle sciabolatrici

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Fine settimana importante per la sciabola femminile, con la tappa di Coppa del Mondo in Georgia a. Non solo la prova individuale, ma ci sarà anche la gara a squadre, che ricordiamo avere una rilevanza speciale neldi. L’Italia riparte dal Grand Prix di Seoul dove la migliore è stata Eloisa Passaro, che ha raggiunto i quarti di finale, sfiorando dunque il podio. Una buona prestazione era arrivata anche da Michela Battiston, fermata agli ottavi di finale sempre dalla giapponese Misaki Emura, giustizieraazzurre. Proprio la nipponica è tra le favorite per la vittoria finale ae con lei anche la greca Theodora Gkountoura, reduce dall’affermazione di Seoul. Attenzione anche all’altra ellenica Despina Georgiadou e anche alla francese Sara ...

Le prove femminili si svolgeranno a Batumi, mentre quelle maschili a Madrid. Per tutte e due le competizioni il programma prevedrà venerdì 12 maggio la fase preliminare della gara individuale, sabato 13 il tabellone della gara individuale e domenica 14 la gara a squadre. Anche la sciabola, nel pieno della Coppa del Mondo, entra nella sua fase di Qualifica Olimpica in vista dei Giochi di Parigi 2024.

Nel prossimo week-end le azzurre saranno a Batumi, gli uomini a Madrid.