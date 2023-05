Scelta Luca Daffrè Uomini e Donne | «Ecco perché ho preferito Alessandra»

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il tronistaha scelto. L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi 2022 è arrivato alla fine del suo percorso decidendo con chi uscire e vivere la sua storia d'amore lontano dalle telecamere del dating sentimentale. La sua è stata unainsolita dal momento che ha comunicato il nome dial termine della messa in onda dell'esterna fatta con la sua corteggiatrice. Il 29enne ha confessato a Maria De Filippi: "Lei è la mia, l'ho capito subito. Non avrebbe avuto senso andare avanti e vedere altre persone". “Ho capito dopo l'esterna che sarebbe stata la” #pic.twitter.com/ojtIKEhc6l —...

Uomini e Donne, ladiDaffrè LadiDaffrè , come detto, è stata diversa da quelle solite a cui il programma ha abituato. Il tronista di Uomini e Donne ha fatto posizionare al ..."Ladel Festival di non trascurare nessuna delle espressioni artistiche, dalla recitazione ... È ispirato al romanzo in versi di Erri De, Solo andata, il primo spettacolo di danza del ...a Castelfranco Veneto ha presentato questa mattina, 10 maggio, il suo libro 'I pessimisti non fanno fortuna. La sfida del futuro come' nella sala convegni dell'. La presentazione è stata inserita in una mattinata di approfondimento organizzata da sul tema del , dell' e dell'. Ed è proprio su quest'ultimo tema in particolare ...

Anticipazioni Uomini e Donne, Luca Daffrè ha fatto la sua scelta tra Alessandra, Camilla e Alice Fanpage.it

Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informazioni per chi vuole avere notizie sempre aggiornate sul variegato mondo della televisione o sapere cosa fa in Tv in ogni momento ...Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre, è agli sgoccioli. L’ultima puntata della trasmissione è infatti prevista per il prossimo 12 maggio, dopodiché al suo posto andrà in onda i ...