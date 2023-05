(Di mercoledì 10 maggio 2023) 'che in questo momento possa essere presa in considerazione ladi Carloper la, con la mia stima per l'uomo', ma 'si èla'. Lo ha detto il ...

Il totonomi per i posti chiave 'Io stimo Fuortes' ha ribadito, tuttavia 'terrò fuori lada una logica che è diventata politica'. Per il, ci sono 'evidentemente interferenze politiche ......in corrispondenza delle sponde e sarà oggetto di un adeguamento idraulico' ha dichiarato il... più di 5 iscrizioni al giorno secondo una ricerca sunazionale della Camera di commercio di ...... a seconda dell'andamento climatico, anche fino agli inizi di ottobre' ha spiegato il... Al vertice delladel fastidio delle 11 specie di zanzare monitorate, senza dubbio c'è la zanzara ...

Scala, il sindaco Sala: «Escludo la candidatura di Fuortes. La cosa si è troppo politicizzata» leggo.it

"Inutile sarcasmo". Così ha risposto il sindaco di Vezzano Massimo Bertoni quando nell’esporre una nterrogazione i consiglieri di opposizione di Lega e di Alternativa per Vezzano hanno parlato di "un ...«Escludo che in questo momento possa essere presa in considerazione la candidatura di Carlo Fuortes per la Scala, con la mia stima per l’uomo», ma «si è ...