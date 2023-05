Save The Children presenta «Le Equilibriste» | quanto è difficile ancora essere mamma in Italia?

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Per l'ottavo anno consecutivo, l'Organizzazione internazionale ha analizzato cosa significhimadre in, regione per regione

Ma non è finita qui perché l'istituto Volta ha portato avanti anche il progetto 'Echoes from... è stata condivisa dal 2 al 6 maggio tra i partner del progetto 'European Challengers to...È la denuncia dichildren, che lavora nel Paese dal 1994 e chiede alle parti in conflitto di 'non utilizzare le scuole a fini militari' e al governo della Rdc di 'includere la sicurezza ...Children, attraverso le sue fonti assolutamente certe, spiega che "Più di 150 scuole, su un totale di circa 6.800, nella provincia del Nord Kivu, nell'est della Repubblica Democratica del ...

Le equilibriste: la maternità in Italia nel 2023 Save the Children Italia

Per l'ottavo anno, l'Organizzazione internazionale ha analizzato cosa significhi essere madre in Italia, regione per regione ...Dal 2014 la ong è presente in Giordania. Qui in due campi profughi si sono rifugiate migliaia di persone fuggite dalla Siria in conflitto da dodici anni ...