Save The Children | la classifica delle regioni più amiche delle mamme | «Se le donne lavorano nascono più bambini» – Lo studio

Il Veneto è al 9/o posto nell'indice generale delle regioni più 'amiche delle mamme' secondo l'8/a edizione del rapporto 'Le Equilibriste' diChildren, realizzato nel 2022. La classifica è basata su 14 indicatori, tra i quali demografia, lavoro, servizi, salute, rappresentanza, violenza, soddisfazione soggettiva, raccolti da ...2' DI LETTURA La Sicilia è poco amica delle mamme. E' quanto emerge nel rapporto stilato daChildren sulle mamme in Italia Le Equilibriste. La regione si trova al 19esimo posto della classifica con 88,7 seguita solo da Basilicata (84,3) e Campania (87,7), che occupano ...Maternità in Italia:Children , il Paese a rischio futuro. 1 famiglia su 4 con figli a rischio povertà, il numero di neonati e neomamme in picchiata. Puglia al 17posto e tra le ultime posizioni nell'Indice delle ...

Save The Children, la classifica delle regioni più amiche delle mamme: «Se le donne lavorano nascono più bambini ... Open

Lyndsey Rowe said little Mason was his usual happy self during the trip to Hafan y Môr Holiday Park in north Wales but, after they came home, the mum saw he wasn't crawling properly ...Progressives and civil libertarians need to accept that some people are too mentally ill to accept treatment. The only humane thing to do is to force it on them.