“Sarebbe un sogno essere lì” | l’attaccante si sbilancia sul futuro | c’entra il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Ilvissuto come un. Questa è la frase che potrebbe racchiudere in sintesi il sentimento di un ragazzo come Giuseppe Ambrosino, attaccante di proprietà del club azzurro e oggi in prestito al Cittadella. Il giocatore, su cui si nutrono ottime speranze per il, ha rilasciato un’intervista ai taccuini de Il Corriere dello Sport,ndosi anche suldi tornare in maglia azzurra da protagonista. L’intervista Di seguito, le parole rilasciate dal: Giuseppe, ci spera o ci crede? Entrambe. Anche perché sono molto tifoso, come tutta la mia famiglia, e infatti molto contento dello scudetto. Con i napoletani ho un ottimo rapporto, mi hanno sempre dimostrato affetto da quando ero in Primavera e tuttora mi arrivano messaggi. Sogna di fare il ritiro con i ...