Sara Simeoni | rubata la medaglia d' oro delle Olimpiadi di Mosca L' appello ai ladri al Tg1 | ' Vi prego | ridatemela'

Sabato scorso alcuni ladri sono entrati in casa dia Rivoli Veronese approfittando dell'assenza della campionessa, di suo marito e suo ex allenatore Ermino Azzaro e anche del figlio Roberto e hanno rubato diversi oggetti di valore ...derubata della medaglia d'oro , vinta alle Olimpiadi di Mosca nel 1980. L'ex campionessa di salto in alto ha lanciato un appello ai ladri durante il Tg1: 'Restituitemi l'oro vinto a Mosca'...VERONA - Il furto più odioso per un campione dello sport: i ladri sono entrati a casa died hanno rubato la medaglia d'oro conquistata a Mosca nel 1980 ed altri trofei. I malviventi hanno messo a soqquadro l'abitazione a Rivoli Veronese dove la campionessa di salto in alto ...

