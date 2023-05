Santori Lega | “Il caro affitti nella Capitale? Di penoso c’è solo che Gualtieri scopre oggi dell’emergenza”

(Di mercoledì 10 maggio 2023) “si ricorda degli studenti grazie all’intervento del Ministro Valditara che hadetto la verità. Nessuna misura politica è stata adottata per gli studenti di Roma. Capisco che il sindaco dellaè sommerso di problemi che non riesce a risolvere: rifiuti, trasporti pubblici, degrado, verde, insicurezza e manutenzione stradale, per citarne alcuni, ma abbia almeno il buon senso di tacere dinanzi a uno dei tanti temi trascurati dalla sua Amministrazione”. Cosi FabrizioCapo GruppoAssemblea Capitolina Max L'articolo proviene da Italia Sera.

L'annuncio è arrivato dopo alcune settimane di protesta dei comitati cittadini, i quali stanno contribuendo a una raccolta firme online , lanciata dal capogruppo della, Fabrizio, e che ...Roma, alle 17 la manifestazione contro la nuova Ztl Cittadini in piazza del Campidoglio. Il capogruppo capitolino dellaFabrizio: 'Chiediamo il ritiro della delibera del sindaco Gualtieri sulla Ztl fascia verde' Manifestazione mercoledì contro la chiusura della Ztl fascia verde. In una nota, il capogruppo ...Oggi la(con il capogruppo Fabrizio, che ha raccolto oltre 100mila firme con una sua petizione) e i comitati No Ztl manifesteranno sotto Palazzo Senatorio, ma sono pronti alle barricate ...

Roma, Ztl Fascia Verde, Santori (Lega): "Subito un tavolo di ... PPN - Prima Pagina News

“Gualtieri si ricorda degli studenti grazie all’intervento del Ministro Valditara che ha solo detto la verità. Nessuna misura politica è stata adottata per gli studenti di Roma. Capisco che il sindaco ...Fabrizio Santori: oggi in piazza del Campidoglio insieme ai comitati 'no ztl' - "Appuntamento alle 17 oggi in piazza del Campidoglio insieme ai comitati ...