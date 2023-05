Sanna Marin divorzia dopo 19 anni

La premier finlandese uscenteha divorziato dal marito Markus Raikkonen. Lo hanno annunciato entrambi con due storie identiche, ciascuno dal proprio account Instagram. L'ormai ex coppia ha scelto di pubblicare una foto ...La premier finlandesedivorzia dopo 19 anni da suo marito Markus Raikkonen. Lo annuncia la stessasu Instagram . La notizia è rilanciata da 'Helsingin Sanomat' . "Abbiamo chiesto il divorzio di comune ...ha divorziato dal marito dopo 19 anni insieme. La premier finlandese uscente ha annunciato la fine del matrimonio con Markus Raikkonen sui social. 'Siamo grati per i 19 anni insieme e per ...

Sanna Marin ha divorziato dal marito dopo 19 anni insieme. La premier finlandese uscente ha annunciato la fine del matrimonio con Markus Raikkonen sui social. «Siamo grati per i 19 ...