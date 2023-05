Sanna Marin divorzia dal marito | l’annuncio su Instagram | «Rimarremo amici»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 10 maggio 2023) L’ex prima ministra finlandesehato dalMarkus Raikkonen. Gli ormai ex coniugi hanno reso nota la propria decisione con una storiapubblicata identica da ciascuno dei due sul proprio profilo. «Abbiamo chiesto il divorzio di comune accordo. Siamo grati l’un l’altro per questi 19 anni passati insieme e per la nostra amata figlia (di cinque anni, ndr).», si legge sui profili della coppia che aveva preso la via del matrimonio tre anni fa, nel 2020, quandoda capo del governo del finlandese si era trovata gestire la pandemia da Covid-19. «Continueremo a trascorrere del tempo insieme come una famiglia e l’uno insieme all’altra. Speriamo che rispetterete la nostra privacy. Non commenteremo ...