Sanità | ok ai medici gettonisti non solo nei reparti di emergenza - urgenza

(Di mercoledì 10 maggio 2023) commenta Ipotranno essere chiamati dalle aziende ospedaliere nonnei servizi di, ma anche in altrise necessario. E' quanto prevede un emendamento ...

Leggi Anche, la grande fuga deidagli ospedali italiani tra aggressioni, salari bassi e turni massacranti... che decisero di opporsi al parere deiper seguire le proprie ideologie. E quello di ... come sottolineano gli enti istituzionali fra cui l' Istituto Superiore di(Iss) e l' Associazione ...Cagliari, 10 maggio 2023 " La Regione apre al reclutamento die infermieri stranieri. L'assessorato regionale dellaha emanato un avviso pubblico per la costituzione di un elenco regionale dei professionisti disponibili e in possesso dei requisiti ...