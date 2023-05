San Siro | immagini dalla fine

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Descrivere uno stadio come un teatro è una metafora pigra ma esatta. C’è uno spettacolo sportivo che “va in scena” e una divisione tra campo e spalti, palco e platea, che dal punto di vista della costruzione architettonica è cristallina. La luce, naturale o artificiale, illumina il terreno di gioco, dove i calciatori delle due squadre, attori protagonisti, antagonisti e secondari, sono pronti a eseguire il loro copione tattico mentre la quaterna arbitrale e gli allenatori gli ronzano intorno e in mezzo. Fuori campo ci sono i tifosi, spettatori che improvvisano gesti di approvazione o disappunto a seconda degli input dati dal campo, dello sviluppo degli eventi e delle prestazioni dei calciatori che amano o detestano. A parti invertite, la stessa metafora è stata messa in scena due settimane fa in uno spot della Lega Serie A intitolato “Calcio is back! Semifinals Edition” creato per ...