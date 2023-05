San Salvatore Telesino | Romano | “Obiettivo Zes per la nostra zona industriale”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Laareaè tra le più brillanti nell’intero Sannio con sessanta aziende che sono fonte di posti di lavoro e di ricchezza. Ma non ci fermiamo: nel prossimo quinquennio lavoreremo per l’istituzione delle Zes, ovvero le zone economiche speciali che consentiranno alle aziende presenti nell’areadi godere di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative”. Così il sindaco di San, Fabio, candidato Primo Cittadino al timone di “Impegno per San”. Non solo le Zes, tuttavia. Nell’agenda delle cose da fare del prossimo quinquennio figura anche la concessione di contributi in favore di attività commerciali per l’ampliamento e/o la riapertura ai sensi della Legge 58/2019 e, allo ...