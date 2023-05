San Giorgio a Cremano | rapinano scooter a 17enne e sparano un colpo in aria

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnin sella al suoè stato affiancato da due sconosciuti armati e a volto coperto mentre si trovava in via Guerra, a San, in provincia di Napoli. Uno dei due avrebbe esploso unine preteso lodal minore. Sarebbero poi fuggiti con il mezzo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica. Ancora questa notte, stessa città, i carabinieri di Portici sono intervenuti in via Cavalli di Bronzo. Due sconosciuti, armati e con volto coperto, avrebbero speronato un altroin sella al suo. Il giovane sarebbe caduto a terra ma i malviventi sarebbero fuggiti senza sottrargli il motorino. ...

