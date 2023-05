Sampdoria | il cda convoca l' assemblea degli azionisti

Il consiglio di amministrazione della, attraverso una lettera pubblicata sul sito ufficiale del club, ha confermato l'obiettivo ... ilstesso ha convocato l'assemblea degli azionisti per i ...Genova. Una lettera aperta dalai tifosi dellaè stata pubblicata oggi pomeriggio sul sito del club, aggiornando sulle ultime mosse per il salvataggio della Società e convocando l'assemblea degli azionisti per i ...Il consiglio di amministrazione della, attraverso una lettera pubblicata sul sito ufficiale del club, ha confermato l'obiettivo ... ilstesso ha convocato l'assemblea degli azionisti per ...

Il cda spiega che il lavoro con l'avvocato Bissocoli ha individuato un percorso di ristrutturazione che consentirebbe di mantenere il titolo sportivo ...(ANSA) - GENOVA, 10 MAG - Il consiglio di amministrazione della Sampdoria, attraverso una lettera pubblicata sul sito ufficiale del club, ha confermato l'obiettivo della ristrutturazione del debito pe ...