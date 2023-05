Salvini ai sindacati “Il Ponte sullo Stretto è una priorità”

(Di mercoledì 10 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia è una, anche perchè stiamo investendo circa trenta miliardi in viabilità ferroviaria e stradale tra le due regioni”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteodurante l'incontro con i.In questo quadro di forti investimenti nel Mezzogiorno, ha continuato, “ilha senso ed è prioritario” anche per rendere ancora più fruttuosi gli interventi, come riferiscono fonti del Mit. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

Questa mattina è andata in scena una riunione tra il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture Matteoe i, con il faccia a faccia che si è aperto con l'illustrazione del lavoro fatto in questi primi sei mesi di governo con il 'Cantiere - Italia'.ha sottolineato la massima ...... anche perche' stiamo investendo circa 30 miliardi in viabilita' ferroviaria e stradale tra le due regioni", ha detto il ministro ai rappresentanti dei. In questo quadro di investimenti nel ...Nel corso della riunione con i rappresentanti dei, in corso questa mattina al Mit, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteoha illustrato il "lavoro fatto in questi primi sei mesi di governo". Lo ...

Incontro tra Salvini e i vertici dei sindacati Agenzia ANSA

Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini durante l’incontro con i sindacati. In questo quadro di forti investimenti nel Mezzogiorno, ha continuato ...(FERPRESS) – Roma, 10 MAG – Il vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini incontra stamattina i sindacati ed illustra il lavoro fatto in questi primi sei mesi di governo.